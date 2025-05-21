Российский школьник получил разрыв почки во время игры на детской площадке

В Шушарах девятилетний школьник получил разрыв почки во время игры на площадке

В петербургском поселке Шушары девятилетний школьник получил разрыв почки во время игры на детской площадке. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям российского издания, мальчик упал с двухметрового комплекса, установленного на территории.

Произошедшим с ребенком заинтересовались представители прокуратуры Пушкинского района. Следователи также возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

До этого сообщалось, что жительница Краснодара избила на детской площадке обидевшего ее сына учащегося.

Россиянку пытались остановить другие взрослые, находившиеся на площадке, но у них ничего не получилось.

Еще раньше жительница Красноярского края избила ребенка из-за пропажи электронной сигареты.