Российский стилист назвал неподходящий цвет нарядов для гостей свадьбы

Российский стилист Джаггер призвала гостей свадьбы отказаться от белого цвета

Российский стилист Ирина Джаггер назвала оттенок наряда, который не подходит для гостей свадьбы. Соответствующий материал публикует KP.RU.

Так, модный эксперт призвала отказаться от белого цвета, если он не указан в дресс-коде. Вместо него Джаггер порекомендовала выбирать мягкие и спокойные оттенки: пудровый, серый, небесно-голубой или светло-розовый. В то же время черный, по словам специалистки, допустим, особенно если выдержан в элегантном стиле.

При выборе образа она посоветовала обратить внимание на стильный костюм или комбинезон, которые станут удачной альтернативой платьям. Помимо этого, стилист посоветовала надеть образ в бельевом стиле с шелковыми тканями, корсетами или топами на бретелях. «Главное — не переборщить и помнить, что в этот день главная звезда — не вы», — подчеркнула она.

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