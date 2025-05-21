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13:33, 21 мая 2025Ценности

Российский стилист назвал неподходящий цвет нарядов для гостей свадьбы

Российский стилист Джаггер призвала гостей свадьбы отказаться от белого цвета
Екатерина Ештокина

Фото: antonina_jurii_mazokha / Shutterstock / Fotodom  

Российский стилист Ирина Джаггер назвала оттенок наряда, который не подходит для гостей свадьбы. Соответствующий материал публикует KP.RU.

Так, модный эксперт призвала отказаться от белого цвета, если он не указан в дресс-коде. Вместо него Джаггер порекомендовала выбирать мягкие и спокойные оттенки: пудровый, серый, небесно-голубой или светло-розовый. В то же время черный, по словам специалистки, допустим, особенно если выдержан в элегантном стиле.

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При выборе образа она посоветовала обратить внимание на стильный костюм или комбинезон, которые станут удачной альтернативой платьям. Помимо этого, стилист посоветовала надеть образ в бельевом стиле с шелковыми тканями, корсетами или топами на бретелях. «Главное — не переборщить и помнить, что в этот день главная звезда — не вы», — подчеркнула она.

Ранее в мае были раскрыты детали роскошного девичника невесты одного из богатейших людей в мире. Репортерша Лорен Санчес устроила вечеринку в роскошном ресторане Lafayette в Париже.

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