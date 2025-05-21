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23:46, 21 мая 2025Мир

Рубио заявил о готовности США к любому мирному соглашению по Украине

Рубио: США готовы к любому мирному соглашению между Россией и Украиной
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Соединенные Штаты готовы к любому мирному соглашению между Россией и Украиной. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Потому что если где-то что-то взорвется, случится какая-то атака, то переговоры развалятся», — отметил чиновник.

Однако власти считают трудным вести переговоры без действующего режима прекращения огня, уточнил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, к сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня. По его словам, Россия «пока не готова завершать войну».

До этого глава МИД Сергей Лавров во время визита в Армению подчеркнул, что подход переговоров «перемирие — а там посмотрим» с Украиной неприемлем для России.

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