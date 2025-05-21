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20:49, 21 мая 2025Экономика

Снос Багратиона в Москве-Сити попал на видео

Снос вестибюля моста «Багратион» на набережной в Москве попал на видео
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

В деловом квартале «Москва-Сити» начали сносить вестибюль моста «Багратион» на Пресненской набережной. Демонтаж постройки попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что специалисты уже разобрали часть стеклянного фасада. Проход к переправе заранее перекрыли.

Мост находится на реконструкции с прошлого понедельника, 12 мая. В этот период жителям столицы порекомендовали использовать электросуда, чтобы добраться с одного берега Москвы-реки на другой.

В конце 2024 года стало известно о намерении объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) выкупить офисное здание у моста «Багратион» и создать в нем штаб-квартиру для 17 тысяч сотрудников. В организации подчеркнули, что здание высотой 398 метров и площадью 214 тысяч квадратов станет самым высоким бизнес-центром в столице.

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