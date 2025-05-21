Стало известно о разлетающихся на осколки из-за российской «Иглы» украинских дронах

Оздоев: Украинские Mavic разлетаются на осколки из-за российского патрона «Игла»

Украинские дроны китайского производства серии Mavic разлетаются на осколки после попадания российского патрона IGLA («Игла»). Об этом ТАСС стало известно от индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхана Оздоева.

По его словам, одной из основных угроз на поле боя выступают мини-дроны, несущие боевую часть, для уничтожения которых госкорпорацией разработана линейка антидроновых патронов. «Эти патроны предъявляют меньше требований к меткости стрелка, при этом чрезвычайно эффективны. Например, Mavic от попадания антидроновой IGLA буквально разлетается на осколки», — сказал руководитель.

В госкорпорации добавили, что патрон IGLA 100 включает высокотвердую дробь, способную с расстояния 100 метров пробить пару алюминиевых листов толщиной 1 миллиметр, тогда как боеприпас IGLA Tracer 75 позволяет визуализировать свой полет для коррекции последующих выстрелов.

В октябре «Ростех» впервые представил антидроновые патроны IGLA для ружей серии LEX на выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO в Москве.