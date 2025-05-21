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08:22, 21 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о ситуации на фронте под Купянском

Ганчев: ВС России держат под контролем артерии снабжения ВСУ под Купянском
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Российские военные продвигаются у Купянска и держат под контролем артерии снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Видно, что все-таки фронт достаточно динамичен, несмотря на то, что общая линия фронта пока еще неизменна, но это говорит о том, что все-таки наши войска приближаются к северу Купянска, уже до города осталось около семи километров и основные артерии снабжения и ротации вооруженных формирований Украины уже находятся под нашим огневым контролем», — рассказал Ганчев.

По словам главы российской ВГА региона, ситуация на территории Харьковской области остается сложной. Он также отметил успехи Вооруженных сил (ВС) России у Двуречной и в Дорошовке.

Ранее украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко сообщил о тяжелом положении ВСУ на ряде направлений. В их числе он назвал участки фронта в Сумской и Харьковской областях.

19 мая стало известно об уничтожении армией России пункта сбора иностранных наемников ВСУ. Он располагался в Чугуевском районе Харьковской области.

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