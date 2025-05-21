В США раскрыли схему импорта ворованных iPhone в Китай

Журналисты FT раскрыли схему по продаже ворованных iPhone в Китае

Журналисты американской газеты Financial Times (FT) рассказали о схеме по импорту и перепродаже ворованных iPhone в Китае. Материал доступен на сайте издания.

Авторы медиа заявили, что обнаружили «башню ворованных iPhone», расположенную в районе Хуацянбэй китайского мегаполиса Шэньчжэнь. Корреспонденты FT рассказали, что в многоэтажном здании располагаются фирмы, которые занимаются разборкой и перепродажей смартфонов Apple, похищенных в США и европейских странах.

В материале говорится, что в «башне» можно приобрести iPhone в любом состоянии, конфигурации и по большой скидке. Если ворованный девайс не получается разблокировать, то специалисты разбирают его на части и используют в качестве донора для ремонта других устройств.

«Защищенные паролем устройства, вероятно, были украдены в США. Их продают в Гонконге, а затем в другие страны, включая Ближний Восток», — рассказал FT один из местных продавцов. Эта информация подтвердилась данными отслеживания нескольких ворованных гаджетов. По словам источника, если к продавцам попадают заблокированные девайсы, то они связываются с его бывшими владельцами и пытаются угрозами заставить снять блокировку.

Журналисты газеты отметили, что граничащий с Шэньчжэнем Гонконг имеет особый статус беспошлинной торговли. Это позволяет продавцам ввозить ворованные iPhone в Китай большими партиями. Редакция FT связалась с полицией Гонконга, где ей ответили, что «при необходимости они предпримут соответствующие меры».

В конце мая американская корпорация Amazon получила разрешение на доставку товаров с помощью дронов. Компании разрешили в том числе доставлять таким образом iPhone и смартфоны Samsung.