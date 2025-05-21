В США начнут сбрасывать с дронов iPhone

Amazon начнет доставлять iPhone и другие гаджеты с помощью дронов в США

Американская корпорация и один из крупнейших ретейлеров мира Amazon получила разрешение на доставку товаров с помощью дронов. Об этом говорится в блоге компании.

В Amazon рассказали, что получили разрешение Федерального управления гражданской авиации (FAA) США на доставку товаров с помощью беспилотников. Доставками займется подразделение корпорации Prime Air. В компании пообещали доставлять товары по воздуху в течение 60 минут после оформления заказа.

В блоге говорится, что FAA разрешила начать доставлять некоторую технику — смартфоны iPhone и Samsung Galaxy, наушники AirPods, дверные звонки Ring и термометры для еды Alpha Grillers Instant Read. В дальнейшем список разрешенной продукции расширят. В Amazon рассказали, что дроны MK30 будут подлетать к точке доставки и сбрасывать посылку вниз, зависая над землей на высоте 4 метра.

Специалисты Prime Air объяснили, что это высота оптимальна для того, что обеспечить безопасность и клиентов, и товаров. Amazon будет принимать к доставке товары, вес которых не превышает 5 фунтов, или 2,27 килограмма.

Занимающиеся доставками дроны MK30 могут самостоятельно планировать маршрут и выбирать точку сброса, обращая внимания на условия. В качестве примера инженеры привели бассейн, который со спутниковых карт выглядит как плоская поверхность, но дрон не будет сбрасывать туда посылку, чтобы не повредить товар. Также дроны не будут заниматься доставками при плохой погоде.

В середине мая инженеры Московского авиационного института (МАИ) отчитались о создании модульного беспилотника вертикального взлета и посадки F1. Дрон весом около 14 килограммов развивает скорость до 80 километров в час.