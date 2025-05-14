Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:30, 14 мая 2025Наука и техника

В России создали модульный беспилотник F1

Инженеры МАИ создали модульный беспилотник вертикального взлета и посадки
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Инженеры Московского авиационного института (МАИ) создали модульный беспилотник вертикального взлета и посадки F1. Разработка не имеет аналогов в России и мире, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Аппарат может использовать различные модули, которые позволяют адаптировать дрон для перевозки грузов, мониторинга, поисково-спасательных операций, патрулирования и других задач.

«Наша команда применила принципиально новый подход к проектированию аппаратов коптерного типа. Он позволяет создать беспилотник, отвечающий большей части потребностей коммерческого и гражданского секторов без существенных изменений в конструкции», — сказал старший преподаватель кафедры «Проектирование вертолетов» МАИ Борис Сафоклов.

Отмечается, что при проектировании беспилотника использовали только российские компоненты. F1 может выполнять задачи при температуре минус 40 градусов и доставлять грузы в труднодоступные районы. Дрон весом около 14 килограммов развивает скорость до 80 километров в час. Сложенный квадрокоптер можно подготовить к полету за пять минут. Аппарат, который представят на выставке HeliRussia-2025 15-17 мая, проходит испытания.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В апреле стало известно, что ученые из Новосибирского государственного технического университета разработали сверхлегкую «клетку» для защиты квадрокоптеров от столкновений. Беспилотник в защитном каркасе может выдержать падение с высоты около 10 метров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Извинений точно недостаточно». Путин назвал условия возвращения крупных иностранных компаний в Россию

    Российский осужденный получит срок за пропаганду идеи АУЕ

    Эскортница раскрыла основные признаки мужских измен

    В России создали модульный беспилотник F1

    В Турции допустили серию встреч делегаций России и Украины

    Ученые выяснили год исчезновения жизни на Земле

    На юге ДНР в плен сдались 10 украинских военных

    В Британии оценили предложение Путина о переговорах

    Минобороны заявило о новых воздушных атаках ВСУ на Россию

    Известная телеведущая рассказала о состоянии после сложной операции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости