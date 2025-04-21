Российские дроны поместят в «клетку»

Ученые НГТУ разработали клетку для защиты квадрокоптеров от столкновений

Ученые из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали сверхлегкую «клетку» для защиты квадрокоптеров от столкновений. Об этом сообщил вуз, передает РИА Новости.

«Разработка представляет собой сферу из карбоновых трубок и скрепляющих их пластмассовых перемычек, внутрь которой можно поместить семидюймовый квадрокоптер. Небольшой вес и довольно крупный размер сферы — примерно 50 на 50 сантиметров — позволяет беспилотнику без проблем передвигаться вместе с защитой, но самое главное — не пострадать после падения», — говорится в сообщении.

Помещенный в клетку дрон может выдержать падение с высоты около 10 метров. Конструкцию разработали в молодежной научной лаборатории беспилотных авиационных систем факультета летательных аппаратов НГТУ.

Прототип изделия весит 200 граммов. Руководитель лаборатории Дмитрий Сергеев отметил, что конструкция будет пользоваться спросом при работе с дронами в замкнутых пространствах, где велика вероятность столкновения беспилотника с потолком или стенами. После падения дрон с защитной конструкцией сможет взлететь.

Стоимость конструкции составит не более семи тысяч рублей, в то время как стоимость дрона может достигать нескольких миллионов рублей.

В октябре 2024 года в зоне проведения специальной военной операции заметили дрон с «мангалом» для тарана беспилотников противника. Легкую решетку разместили под нижней частью корпуса.