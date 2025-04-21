Российские дроны поместят в «клетку»

Ученые из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали сверхлегкую «клетку» для защиты квадрокоптеров от столкновений. Об этом сообщил вуз, передает РИА Новости.
«Разработка представляет собой сферу из карбоновых трубок и скрепляющих их пластмассовых перемычек, внутрь которой можно поместить семидюймовый квадрокоптер. Небольшой вес и довольно крупный размер сферы — примерно 50 на 50 сантиметров — позволяет беспилотнику без проблем передвигаться вместе с защитой, но самое главное — не пострадать после падения», — говорится в сообщении.
Помещенный в клетку дрон может выдержать падение с высоты около 10 метров. Конструкцию разработали в молодежной научной лаборатории беспилотных авиационных систем факультета летательных аппаратов НГТУ.
Прототип изделия весит 200 граммов. Руководитель лаборатории Дмитрий Сергеев отметил, что конструкция будет пользоваться спросом при работе с дронами в замкнутых пространствах, где велика вероятность столкновения беспилотника с потолком или стенами. После падения дрон с защитной конструкцией сможет взлететь.
Стоимость конструкции составит не более семи тысяч рублей, в то время как стоимость дрона может достигать нескольких миллионов рублей.
В октябре 2024 года в зоне проведения специальной военной операции заметили дрон с «мангалом» для тарана беспилотников противника. Легкую решетку разместили под нижней частью корпуса.