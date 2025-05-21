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19:26, 21 мая 2025Мир

Президент Финляндии анонсировал переговоры о прекращении огня на Украине

Стубб: Переговоры о прекращении огня на Украине могут пройти на следующей неделе
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Monicah Mwangi / Reuters

Переговоры о прекращении огня на Украине могут пройти на следующей неделе. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает агентство Yle.

«По словам Стубба, переговоры на техническом уровне, вероятно, продолжатся в Ватикане на следующей неделе», — говорится в сообщении.

Финский президент добавил, что его американский коллега Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами 19 мая заявил о готовности России и Украины продолжить обсуждение возможного перемирия.

Ранее стало известно, что Финляндия заключила соглашение с Европейской комиссией о поставках Украине тяжелых боеприпасов на сумму 90 миллионов евро. Он отметил, что финансирование будет производиться за счет доходов от замороженных российских активов.

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