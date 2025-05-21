Тульский губернатор рассказал о ночной атаке беспилотников на регион

Тульский губернатор Миляев: Силы ПВО отразили атаку БПЛА на регион

Минувшей ночью Тульская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава российского региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Он уточнил, что атака была отражена средствами противовоздушной обороны (ПВО). По словам губернатора, в результате случившегося никто не пострадал, разрушения отсутствуют.

«Опасность атаки БПЛА сохраняется, будьте бдительны, соблюдайте меры безопасности», — добавил он.

Ранее сообщалось о взрывах в городе Алексин в Тульской области. Вскоре после этого они прогремели в небе над Рязанью. По предварительной информации, работала система ПВО.