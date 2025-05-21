В Рязани произошла серия взрывов

Shot: В Рязани прогремели пять взрывов

В небе над Рязанью произошла серия громких взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Утверждается, что жители российского города насчитали около пяти громких хлопков в разных частях города. По предварительной информации, система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информации о последствиях атаки и пострадавших пока не поступало.

Ранее взрывы прогремели в городе Алексин Тульской области. Они также связаны с атакой украинских дронов и ее отражением средствами ПВО.

До этого взрывы раздались над Севастополем и Ялтой. Местные жители сообщили, что видели яркие вспышки и слышали сильный грохот в небе, от которого сработали сигнализации у автомобилей.