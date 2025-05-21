Умер бывший абсолютный чемпион мира по боксу и победитель Олимпиады Бенвенути

Экс-чемпион мира по боксу и победитель Олимпиады Бенвенути умер в 87 лет

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе итальянец Нино Бенвенути умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает BoxingScene.

Смерть бывшего спортсмена наступила во вторник, 20 мая. Причиной стала остановка сердца.

Бенвенути удерживал звание чемпиона мира по боксу в среднем весе с 1967 по 1970 год. На профессиональном ринге он одержал 82 победы (35 — нокаутом), потерпел семь поражений и еще один поединок свел вничью. Кроме того, итальянец в 1960 году выиграл Олимпиаду в Риме в полусредней весовой категории.

Последний бой Бнвенути провел в 1971 году, потерпев поражение от Карлоса Монзона техническим нокаутом. После окончания карьеры боксер занимался бизнесом, а также был телеведущим и спортивным комментатором.