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15:19, 21 мая 2025Спорт

Умер бывший абсолютный чемпион мира по боксу и победитель Олимпиады Бенвенути

Экс-чемпион мира по боксу и победитель Олимпиады Бенвенути умер в 87 лет
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе итальянец Нино Бенвенути умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает BoxingScene.

Смерть бывшего спортсмена наступила во вторник, 20 мая. Причиной стала остановка сердца.

Бенвенути удерживал звание чемпиона мира по боксу в среднем весе с 1967 по 1970 год. На профессиональном ринге он одержал 82 победы (35 — нокаутом), потерпел семь поражений и еще один поединок свел вничью. Кроме того, итальянец в 1960 году выиграл Олимпиаду в Риме в полусредней весовой категории.

Последний бой Бнвенути провел в 1971 году, потерпев поражение от Карлоса Монзона техническим нокаутом. После окончания карьеры боксер занимался бизнесом, а также был телеведущим и спортивным комментатором.

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