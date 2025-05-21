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23:52, 21 мая 2025Интернет и СМИ

В Британии украинским школьникам предложили изучать русский язык

Telegraph: В Британии украинским школьникам предложили изучать русский язык
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nico Smit / Unsplash

Школьникам из Украины в Британии предлагают изучать русский язык для сдачи выпускного экзамена. Об этом сообщает The Telegraph.

Украинские подростки рассказали изданию, что им предложили сдавать итоговые экзамены (GCSE) по русскому языку, чтобы иметь более высокий балл для возможного поступления в колледж.

Ранее стало известно, что поляки стали хуже относиться к украинским беженцам. Отмечалось, что из-за этого украинцы стараются не разговаривать на украинском языке в общественных местах.

До этого сообщалось, что польские власти обяжут украинских беженцев зарегистрировать свои автомобили в стране пребывания.

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