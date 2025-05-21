Telegraph: В Британии украинским школьникам предложили изучать русский язык

Школьникам из Украины в Британии предлагают изучать русский язык для сдачи выпускного экзамена. Об этом сообщает The Telegraph.

Украинские подростки рассказали изданию, что им предложили сдавать итоговые экзамены (GCSE) по русскому языку, чтобы иметь более высокий балл для возможного поступления в колледж.

Ранее стало известно, что поляки стали хуже относиться к украинским беженцам. Отмечалось, что из-за этого украинцы стараются не разговаривать на украинском языке в общественных местах.

До этого сообщалось, что польские власти обяжут украинских беженцев зарегистрировать свои автомобили в стране пребывания.