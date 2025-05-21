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05:17, 21 мая 2025Бывший СССР

В Ереване активисты перепутали Лаврова с иранским министром и устроили протест

ТАСС: В Ереване антироссийские активисты перепутали Лаврова с главой МО Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В Ереване антироссийские активисты устроили акцию протеста против министра обороны Ирана Азиза Насирзаде, перепутав его с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС.

Представители армянской партии «За республику» стояли с провокационными плакатами, когда мимо них проехал кортеж иранского министра. Акция была снята на видео и размещена на новостном портале, связанным с фракцией, с подписью: «Лаврова встретили протестом в Ереване».

Однако, как отмечает агентство, глава российского внешнеполитического ведомства в тот момент еще не прибыл в Ереван.

Лавров прилетел в Ереван во вторник, 20 мая. У него запланированы переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Кроме того, он встретится с премьер-министром республики Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном.

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