В Ереване активисты перепутали Лаврова с иранским министром и устроили протест

ТАСС: В Ереване антироссийские активисты перепутали Лаврова с главой МО Ирана

В Ереване антироссийские активисты устроили акцию протеста против министра обороны Ирана Азиза Насирзаде, перепутав его с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС.

Представители армянской партии «За республику» стояли с провокационными плакатами, когда мимо них проехал кортеж иранского министра. Акция была снята на видео и размещена на новостном портале, связанным с фракцией, с подписью: «Лаврова встретили протестом в Ереване».

Однако, как отмечает агентство, глава российского внешнеполитического ведомства в тот момент еще не прибыл в Ереван.

Лавров прилетел в Ереван во вторник, 20 мая. У него запланированы переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Кроме того, он встретится с премьер-министром республики Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном.