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12:10, 21 мая 2025Мир

В ЕС заявили о подготовке «более жестких» санкций против России

В ЕС заявили о начале работы над новым пакетом санкций против России
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
СюжетСанкции против России:

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) начал работу над новым, 18-м пакетом санкций против России, который может стать «еще более жестким». Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Анитта Хиппер, передает РИА Новости.

«Если Россия не согласится на полное и безоговорочное прекращение огня, давление будет нарастать. (...) Мы уже работаем над следующим пакетом с более жесткими санкциями», — заявила она.

Ранее Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. В него, в частности, вошли ограничения против 189 танкеров, предназначенных для морских перевозок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

Кроме того, под санкции ЕС попали нефтяная компания «Сургутнефтегаз», страховая компания ВСК, золотодобытчик «Атлас майнинг» (бывший Petropavlovsk), а также выпускающие беспилотники «Эйрбург», «Стратим», «Микроб», «Финко» и «Аэрофрегат».

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