Под санкции Евросоюза попали десятки связанных с Россией танкеров

Власти Евросоюза включили в 17-й пакет санкции против 189 связанных с РФ судов

Власти Евросоюза (ЕС) включили в 17-й пакет антироссийских санкций рестрикции против 189 танкеров, предназначенных для морских перевозок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.

Речь идет о судах, используемых Россией для обхода действующих западных санкций. Эти танкеры ходят под флагами третьих стран и перевозят энергоресурсы РФ иностранным покупателям. Вырученные средства, как отмечается в документе, Кремль использует для финансирования продолжающихся боевых действий на Украине. Попавшие под рестрикции суда, отмечают в ЕС, входят в состав российского теневого флота.

В обновленный ограничительный список вошли в том числе три СПГ-танкера — North Moon, North Ocean и North Light. Кроме того, ЕС ввел санкции против дноуглубительного судна Tong Yuan и двух судов для перевозки тяжелых и негабаритных грузов — Nan Feng Zhi Xing и Ocean 28. Подавляющую часть танкеров (183), попавших под ограничения, составили суда, перевозящие российские нефть и нефтепродукты.

Включенным в санкционный список ЕС танкерам запретили доступ в европейские порты. Западным компаниям также будет нельзя проводить различного рода операции с владельцами этих судов — от услуг страхования до проведения ремонтных работ и техобслуживания, заключается в документе.

В ограничительный список ЕС попал и российский энергогигант — «Сургутнефтегаз». Кроме того, в санкционный перечень включили страховую компанию ВСК, золотодобытчика «Атлас майнинг» (бывший Petropavlovsk), а также выпускающие беспилотники «Эйрбург», «Стратим», «Микроб», «Финко», «Аэрофрегат» и Минский завод колесных тягачей. В общей сложности в 17-й пакет санкций вошли 75 физических и юридических лиц из России, Белоруссии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.