В Европе оценили перспективы возвращения западных компаний в Россию

Глава АЕВ Шиллинг: Предпосылок для возвращения западных фирм в РФ сейчас нет

Предпосылок для массового возвращения западных компаний в Россию в настоящее время нет. Такое мнение высказал глава Ассоциации европейского бизнеса (Association of European Businesses, АЕВ) Тадзио Шиллинг, его слова приводит ТАСС.

Главным условием для возвращения западного бизнеса в Россию он назвал достижение соглашения о прекращении боевых действий на Украине и договоренность о долгосрочном перемирии в соседней с РФ стране. Сейчас стороны переговоров по-прежнему далеки от заключения компромиссной сделки, отметил Шиллинг. «Те условия, которые должны быть для того, чтобы компании могли вернуться, — их сейчас еще нет», — пояснил он.

Кроме того, добавил глава АЕВ, в настоящее время пока не наблюдается даже минимального снижения санкционного давления на Россию со стороны властей западных стран, прежде всего, — государств Евросоюза (ЕС). Более того, напомнил Шиллинг, накануне, 20 мая, руководство ЕС приняло 17-й пакет антироссийских санкций, а глава европейской дипломатии Кайя Каллас недавно заявляла о начале подготовки следующего списка ограничений.

На этом фоне говорить о перспективах возвращения западных компаний в РФ преждевременно, резюмировал он. Однако в дальнейшем подобные предпосылки могут появиться. Однако для этого российские власти должны сохранить открытость национальной экономики для иностранных инвесторов и бизнесменов, заключил Шиллинг.

Ранее об отсутствии каки-либо предпосылок для массового возвращения западного бизнеса в РФ заявлял глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, подобные обсуждения и дискуссии сейчас носят скорее гипотетический, нежели реальный характер. Он подчеркнул, что очереди на возвращение ушедших из стран фирм в настоящее время не наблюдается, и призвал россиян не питать иллюзий по этому поводу. Гораздо более важным вопросом, по его мнению, сейчас является защита прав и инвестиций предпринимателей, которые выкупили бизнес ушедших из России компаний или заняли освободившуюся нишу, открыв свой бизнес.