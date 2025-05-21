В Госдуме отреагировали на призыв лишить бездетных россиян пенсий

Депутат Горячева: Отмена пенсий для бездетных россиян не скажется на рождаемости

Отмена пенсий для бездетных россиян никак не скажется на уровне рождаемости в стране. Об этом заявила депутат Госдумы (ГД) Ксения Горячева, ее слова приводит «Газета.Ru».

Подобным образом парламентарий отреагировала на призыв ведущего программы «Соловьев Live» Сергея Мардана. Горячева подчеркнула, что такого рода заявления являются во многом популистскими и не несут никакой реальной пользы. Более того, они не только не помогают исправить кризисную ситуацию с рождаемостью в стране, но, напротив, только способствуют росту недоверия и раздражения в обществе.

Она назвала призыв Мардана громким, но не более того. «Видимо, обсуждать материнский капитал, ясли, жилье и поддержку семей — слишком скучно, а вот отмена пенсий звучит громко», — предположила депутат. Для обеспечения роста рождаемости в России нужно в первую очередь «говорить с людьми серьезно», оказывать молодым и многодетным семьям адресные меры поддержки и т.д. «Каждый раз, когда звучат такие предложения, создается видимость дискуссии, но за ней нет никаких реальных решений», — заключила Горячева, комментируя призыв Мардана.

Ранее российские власти утвердили еще одну меру поддержки населения для повышения уровня рождаемости в стране. Со следующего года в РФ заработает механизм семейной налоговой выплаты. Как отметили в Министерстве труда, подобная мера затронет в общей сложности 4,2 миллиона семей, в которых воспитывают 10,9 миллиона детей. Этот механизм предполагает перерасчет по ставке в 6 процентов уплаченного в 2025 году налога на доходы физлиц (НДФЛ). Разницу вернут родителям в виде единовременной выплаты — претендовать на нее могут оба родителя.