«Нарожал детей, значит, будет что в старости есть. Нет? Сдохнешь». Российский ведущий предложил отменить пенсии

Ведущий Мардан призвал отменить пенсии для повышения рождаемости в России

Журналист и ведущий канала «Соловьев Live» Сергей Мардан сделал резонансное заявление в эфире передачи. Он призвал отменить пенсии в России. По его словам, пожилые люди должны жить за счет своих детей. Тем, у кого их нет, ведущий спрогнозировал незавидную участь.

«Я раз за разом предлагаю в эфирах "Соловьев Live": давайте отменим к чертовой матери пенсии. Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе что в старости есть. Нет? Сдохнешь», — высказался Мардан.

Таким образом он прокомментировал проблемы с рождаемостью в стране — она все еще остается на низком уровне, несмотря на принимаемые меры поддержки.

Фото: marishkaSm / Shutterstock / Fotodom

Журналист объяснил свои слова иронией

После того как отрывок из эфира с заявлением Мардана вызвал резонанс в сети, ведущий попытался объясниться. Он заверил, что говорил это не всерьез, а его слова были иронией. Перед теми, кто этого не понял, журналист извинился.

Если кто-то из зрителей, которые смотрели целиком этот эфир и не прочитали иронию, то вы меня извините, конечно. Не хотелось вас ранить на ночь глядя Сергей Мардан ведущий канала «Соловьев Live»

Он отметил, что пенсии находятся не в его ведении. Вместе с тем ведущий продолжил настаивать на том, что «их через 15-20-25 лет и без моего субъективного мнения придется отменить при такой демографической тенденции большинству развитых стран». Также Мардан напомнил, что в России пенсии появились относительно недавно — в 1964 году.

«Так что, даже сегодняшние "новые" пенсионеры (те, кому 63 года) родились во времена, когда пенсия была "не для всех"», — указал он.

Мардан призвал рожать минимум троих детей

«Рожать много детей — тоже не выход», — считает Мардан. По его мнению, жизнь в большом городе гарантирует распад семьи. Для «воспроизводства социальных связей 100-летней давности» ведущий предложил жить в религиозных общинах.

Нормальная семья и 3-4-5 детей — это хотя бы шанс остаться в будущем. И для каждого отдельного человека, и для русского народа, и для страны Сергей Мардан ведущий канала «Соловьев Live»

Если же семьи будут воспитывать всего одного ребенка, это приведет к катастрофе, заявил журналист.

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Россиянам предложили давать отпуск для повышения демографии

Депутат Государственной Думы Георгий Арапов предложил главе Министерства труда России Антону Котякову ввести ежегодный оплачиваемый отпуск для россиян в целях повышения демографии.

Значительное число пар в репродуктивном возрасте не отказываются от рождения детей окончательно, но откладывают его из-за хронического стресса, усталости и отсутствия эмоционального ресурса Георгий Арапов депутат Госдумы

Так называемые «недели демографии», по его мнению, помогут россиянам принять решение о рождении ребенка в ближайшем будущем, а одиноким людям даст время для знакомств и построения серьезных отношений.

В России предложили сократить рабочий день для женщин

Депутат Госдумы Игорь Антропенко, в свою очередь, выступил с инициативой о сокращении рабочего дня для женщин. По его словам, если уменьшить рабочее время хотя бы на один час, у них будет больше возможностей уделять время семье.

Он задумался, когда у молодой девушки появится время на выстраивание личной жизни и семьи, если она возвращается с работы уставшей. Депутат уточнил, что размер заработной платы при сокращении времени, которое женщина будет проводить на работе, должен быть сохранен.

Глава Союза женщин РФ Екатерина Лахова раскритиковала эту идею. По ее мнению, подобные предложение лишены смысла и делаются перед выборами вместе с другими популистскими заявлениями.