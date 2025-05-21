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13:14, 21 мая 2025Бывший СССР

В Кремле прокомментировали подготовку перечня условий для прекращения огня на Украине

Песков: Перечень условий для прекращения огня на Украине подготовят отдельно
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov /Pool / Reuters

Москва и Киев отдельно подготовят перечень условий для прекращения огня на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Здесь сейчас я не буду вам точно говорить. Отдельно, безусловно, отдельно будет перечень мер, перечень условий для прекращения огня. Вот об этом в Стамбуле была достигнута договоренность», — ответил журналистам официальный представитель Кремля.

Песков также прокомментировал подготовку крупнейшего обмена пленными с Украиной, который пройдет в формате «1000 на 1000». По его словам, работа во исполнение данных договоренностей, достигнутых Москвой и Киевом в Стамбуле, ведется.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России отреагировал на предложение Папы Римского Льва XIV о проведении следующих переговоров с Украиной в Ватикане. Он подчеркнул, что Москва приветствует усилия по урегулированию конфликта.

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