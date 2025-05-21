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12:59, 21 мая 2025Россия

Песков сообщил о подготовке крупнейшего обмена пленными с Украиной с начала СВО

Песков: Подготовка крупнейшего обмена пленными между Россией и Украиной ведется
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Подготовка крупнейшего с начала спецоперации обмена пленными в формате «1000 на 1000» между Россией и Украиной ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Работа ведется во исполнении тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, как продвигаются переговоры на соответствующую тему.

Договоренность об обмене пленными была достигнута Россией и Украиной в ходе переговоров в Стамбуле, которые прошли 16 мая.

После завершения переговоров помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого формата диалога.

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