В отношении пилота упавшего в российском регионе вертолета прекратили уголовное дело

Суд прекратил дело в отношении пилота упавшего под Первоуральском вертолета

В Свердловской области прекратили уголовное дело в отношении пилота упавшего в июне 2024 года вертолета Robinson R44. Об этом сообщает издание Ura.ru.

По данным издания, суд города Первоуральск прекратил уголовное преследование в отношении пилота Игоря Чистовского, допустившего падение вертолета. Отмечается, что это произошло благодаря примирению сторон. Чистовского обвиняли в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного судна. Пилот признал вину и возместил ущерб пассажирке.

Вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку около базы отдыха под Первоуральском Свердловской области 12 июня 2024 года.