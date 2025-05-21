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12:13, 21 мая 2025Силовые структуры

В отношении пилота упавшего в российском регионе вертолета прекратили уголовное дело

Суд прекратил дело в отношении пилота упавшего под Первоуральском вертолета
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Свердловской области прекратили уголовное дело в отношении пилота упавшего в июне 2024 года вертолета Robinson R44. Об этом сообщает издание Ura.ru.

По данным издания, суд города Первоуральск прекратил уголовное преследование в отношении пилота Игоря Чистовского, допустившего падение вертолета. Отмечается, что это произошло благодаря примирению сторон. Чистовского обвиняли в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного судна. Пилот признал вину и возместил ущерб пассажирке.

Вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку около базы отдыха под Первоуральском Свердловской области 12 июня 2024 года.

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