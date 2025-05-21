В России дали совет выходящим на связь из Парижа и Куршевеля во время СВО звездам

Макеева призвала отдыхающих за рубежом артистов быть тактичнее во время СВО

Российская актриса Анастасия Малькова-Макеева дала совет артистам, выходящим на связь из Парижа и Куршевеля. В беседе с сайтом «Страсти» она призвала коллег быть тактичнее в социальных сетях во время специальной военной операции (СВО).

Сама звезда ездит в зону СВО с концертами и гуманитарной помощью, навещает российских военнослужащих в госпиталях. Она поделилась эмоциями, связанными с выступлениями перед бойцами.

«А они сидят в бушлатах на Новый год, и пар изо рта идет, а мне аж жарко от страха и волнения. Потом садимся кушать, общаемся, а я боюсь, что в следующий раз я приеду сюда же и кого-то из них уже не будет», — рассказала знаменитость.

Она отметила, что у военных есть выход в интернет. В этой связи Малькова-Макеева призвала артистов не демонстрировать в соцсетях «сытную и яркую» жизнь.

Она посоветовала коллегам быть аккуратнее и тактичнее в публикациях. По словам спикера, «сейчас не время выставлять себя из Парижа, Куршевеля или еще откуда-то». Участникам СВО важно понимать, что они идут вперед за свою страну и что страна с ними, пояснила Малькова-Макеева.

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