Военный назвал угрожающее спутникам США оружие России

Военный эксперт Глазунов: Россия может сбивать спутники США

Россия опережает США по ракетным видам вооружений примерно на 50 лет, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Олег Глазунов. Он добавил, что уже сейчас российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 может работать в ближнем космосе. По словам военного, для этого не нужны новые виды вооружений вроде кинетического оружия.

«Мы можем сбивать спутники США и уже известным оружием, например, с помощью С-500, работающего в ближнем космосе. Скорее всего, есть у России и кинетическое оружие, это просто не афишируют. Может, ведутся разработки. В любом случае, пока об этом не объявлено официально, все разговоры об этом будут только мифами и слухами», — заметил Глазунов.

Он подчеркнул, что уже сейчас Россия по созданию отдельных видов вооружения опережает США на порядка 50 лет, что не может не вызывать опасений Вашингтона. В частности, по словам военного эксперта, речь идет о ракетостроении.

«Все это позволяет вести боевые действия в космосе, так что космические войны и правда не за горами. Техника развивается стремительно, и уже сейчас мы можем сбивать, наносить повреждения чужим спутникам», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил, что США в последние несколько лет наблюдали, как Россия демонстрировала «некоторые агрессивные возможности на орбите». Он утверждает, что сотрудники Пентагона наблюдали, как российские военные «выпустили то, что можно было бы считать кинетическим оружием».