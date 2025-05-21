Пентагон заявил о наблюдении за российским кинетическим оружием в космосе

Пентагон: США видели российское кинетическое оружие в космосе

Соединенные Штаты в последние несколько лет наблюдали, как Россия демонстрировала «некоторые агрессивные возможности на орбите». Об этом заявил командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен.

Он утверждает, что сотрудники Пентагона наблюдали, как российские военные «выпустили то, что можно было бы считать кинетическим оружием». Салтцмен также выразил опасения, что Россия якобы может использовать подобные технологии против американских спутников.

В Пентагоне также заявили, что Россия разрабатывает новый спутник, предназначенный для перевозки ядерного оружия в качестве противоспутниковой возможности.

Ранее в США описали сценарий российского ядерного удара в космосе. Согласно ему, Россия или Китай могут ядерным ударом уничтожить один из американских околоземных спутников, что приведет к возникновению электромагнитного импульса и выбросу в радиационные пояса Земли высокоэнергетических частиц, которые создадут угрозу для спутников, находящихся на околоземной орбите высотой от 160 до 2000 километров. В связи с этим в США призвали усилить защиту своих спутников от ядерных угроз.