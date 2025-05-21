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08:44, 21 мая 2025Экономика

Возможность локализации китайских машин для работы в такси в России оценили

Шапарин: Китайские производители не локализуют сборку машин для работы в такси
Вячеслав Агапов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Китайские автоконцерны могут не достичь требуемого уровня локализации сборки машин, чтобы их допустили для работы в таси. Такую возможность оценил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, его цитирует РИА Новости.

В середине мая Госдума приняла во втором и третьем чтениях скандальный закон о локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси. С 1 марта 2026 года в большинстве регионов России в такси могут работать автомобили либо достигшие определенного уровня локализации (в настоящее время 3,2 тысячи баллов), либо произведенные в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. С 1 января 2033 года единственным критерием останется количество набранных баллов локализации.

По мнению Шапарина, принятый закон не изменит подход брендов из КНР к локализации. Для соблюдения условий закона нужны колоссальные инвестиции, в результате чего использовать китайские машины будет нельзя. В то же время импортная техника составляет абсолютное большинство в автопарках.

«У самозанятых абсолютно точно будет очень большой процент, собственно, импортных автомобилей. В Сибири и Дальнем Востоке это, соответственно, 74-94 процентов», — отметил он.

Помимо ужесточения требования для работающих в такси машин глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил ввести эти нормы и на сервисы каршеринга. Сейчас автомобиль должен набрать не менее 3,2 тысячи баллов локализации. Как ранее отмечали участники рынка, фактически удовлетворить этим требованиям может только продукция «АвтоВАЗа».

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