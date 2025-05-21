Ярославский «Локомотив» с третьей попытки выиграл Кубок Гагарина

Ярославский «Локомотив» победил челябинский «Трактор» в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в Ярославле на «Арене-2000» завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу хозяев. Голами отметились у победителей отметились Мартин Гернат и Максим Шалунов, единственную шайбу «Трактора» забросил Александр Кадейкин. Финальная серия осталась за «Локомотивом» — 4-1.

«Локомотив» играл в финале Кубка Гагарина второй раз подряд

Для «Локомотива» финал нынешнего сезона был вторым подряд. В прошлом году в решающей серии ярославцы всухую проиграли магнитогорскому «Металлургу» — 0-4. Не сильно изменив состав и сохранив главного тренера Игоря Никитина, ярославцы снова дошли до финала плей-офф КХЛ. Однако и в этом году на решающей стадии начиналось все не очень удачно. «Локомотив» проиграл «Трактору» первый матч серии на своей площадке. Та встреча закончилась со счетом 2:1, а челябинцы оба своих гола забили в течение минуты.

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В трех следующих матчах серии «Локомотив» победил, причем в двух случаях с уверенной разницей в три шайбы 4:1 и 5:2. Еще один поединок завершился со счетом 3:1 в пользу ярославцев. Стоит отметить, что «Трактор» по ходу серии проиграл обе встречи на своем льду. Последний матч в Ярославле получился самым упорным. Хозяева вели 1:0, пропустили в третьем периоде и только благодаря шайбе в овертайме сумели победить.

«Локомотив» с третьей попытки забрал Кубок Гагарина. Для ярославцев этот успех особенный — первый в не самой радужной истории клуба — в 2011 году в авиакатастрофе разбилась вся команда «Локомотива».

Хоккеисты «Локомотива» празднуют победу в Кубке Гагарина Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На пути к финалу «Локомотив» прошел нижегородское «Торпедо», омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев»

На пути к победе «Локомотиву» труднее всего пришлось во втором раунде плей-офф, где ярославцам противостоял омский «Авангард». Серия затянулась на максимально возможные семь матчей. Причем будущие чемпионы вели 3:1, но затем отдали две игры подряд. Решающая встреча оказалась драматичной — «Локомотив» был впереди 2:0 к середине матча, однако упустил преимущество, а победитель определился во втором овертайме — путевку в финал для ярославцев добыл канадец Байрон Фриц.

Серия с «Авангардом» научила нас не быть дураками. Мы вели 3:1 и не смогли спокойно оформить выход в следующий раунд Максим Березкин нападающий «Локомотива»

До встречи с «Авангардом», в первом раунде плей-офф, «Локомотив» уверенно прошел нижегородское «Торпедо». Команда Игоря Никитина не позволила соперникам выиграть ни одного матча. В полуфинале ярославцам противостоял уфимский «Салават Юлаев». «Локомотив», как и в финале, отдал первый матч, но затем забрал три подряд.

«Локомотив» выиграл регулярный чемпионат КХЛ и стал лучшей командой Западной конференции

Финал нынешнего сезона был встречей двух победителей конференций. «Трактор» набрал 93 очка и выиграл Восточную конференцию. «Локомотив» оказался единственным клубом лиги, набравших больше ста очков. Ярославцы закончили регулярный чемпионат на первой строчке Западной конференции и сводной таблицы КХЛ. Это позволило железнодорожникам впервые в истории выиграть Кубок Континента.

В нынешнем сезоне «Локомотив» доминировал с самого начала — волжане захватило лидерство с первых же матчей. Тренер ярославской команды Игорь Никитин остается единственным специалистом в КХЛ, который приводит команды сначала к победам в регулярном чемпионате, а затем и в плей-офф в одном сезоне. Ранее 52-летнему Никитину удавалось это сделать с ЦСКА, а теперь он повторил тоже самое с «Локомотивом».

Александр Радулов Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Важную роль в успехе «Локомотива» сыграл 38-летний Александр Радулов. Ветерана признали самым ценным хоккеистом всего плей-офф. Он провел в Кубке Гагарина 21 матч и набрал 16 очков, заняв четвертое место в списке лучших бомбардиров. и установив новый рекорд результативности плей-офф КХЛ для игроков старше 37 лет. Не менее важными являются лидерские и бойцовские качества поигравшего в НХЛ Радулова, об этом неоднократно говорили более молодые партнеры.

Однако уже после последнего матча финальной серии стало известно, что следующий сезон Радулов проведет в СКА. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс». Помимо Радулова, контракты заканчиваются и у еще нескольких основных игроков ярославцев.