Захарова объяснила цель поездки Зеленского в ЮАР гастролями

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила цели поездки президента Украины Владимира Зеленского в Южно-Африканскую Республику (ЮАР), сказав, что он приехал туда на гастроли. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Так у него гастроли», — написала дипломат, добавив к посту эмодзи «клоун».

Ранее резидент США Дональд Трамп озадачился, что делал Зеленский в ЮАР. В ответ на это Рамафоса пояснил, что украинский лидер прибыл в ЮАР, чтобы обсудить с ним двусторонние отношения и урегулирование конфликта на Украине.

До этого стала известна тема коротких переговоров Зеленского и Трампа. Сообщается, что они обсуждали 30-дневное прекращение огня.