Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:22, 21 мая 2025Ценности

Звезды пристрастились к БДСМ-нарядам на фоне ужесточения дресс-кода в Каннах

Мария Винар

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Звезды пристрастились к БДСМ-нарядам на фоне ужесточения дресс-кода на кинофестивале в Каннах. Об этом пишет Daily Mail.

В материале отмечается, что после запрета откровенной одежды на красной дорожке многие знаменитости были замечены в кожаных костюмах. Например, шведский актер Александр Скарсгард сочетал классические пиджаки и брюки с сапогами с голенищем до бедра. Его поддержала австралийская актриса Николь Кидман, которая появилась в кожаной куртке-корсете люксового бренда Balenciaga на церемонии вручения премии Women In Motion Award 2025 в Каннах.

В то же время на премьере фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» американская и доминиканская актриса Зои Салдана предстала на публике в вечернем платье марки Saint Laurent и накинула на плечи байкерскую куртку. Кроме того, облегающий кожаный наряд выбрала председатель жюри Каннского фестиваля французская актриса Жюльет Бинош для светского ужина Chopard.

Ранее журналисты раскрыли истинную причину запрета откровенных нарядов на Каннском кинофестивале.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о результатах разговора с Путиным

    Зеленский озадачил Трампа

    В центре Москвы загорелся ресторан

    Беременная Ида Галич оголила живот на новых фото

    Рубио допустил введение Трампом новых санкций против России

    «КВН» уничтожил «Козака»

    Президент Финляндии назвал нового посредника в переговорах по Украине

    Молния поразила насмерть двух строивших плот мужчин

    В США раскрыли схему импорта ворованных iPhone в Китай

    Артемий Лебедев назвал очень простой способ перестать переживать из-за мировой политики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости