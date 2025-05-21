Звезды пристрастились к БДСМ-нарядам на фоне ужесточения дресс-кода в Каннах

Звезды пристрастились к БДСМ-нарядам на фоне ужесточения дресс-кода на кинофестивале в Каннах. Об этом пишет Daily Mail.

В материале отмечается, что после запрета откровенной одежды на красной дорожке многие знаменитости были замечены в кожаных костюмах. Например, шведский актер Александр Скарсгард сочетал классические пиджаки и брюки с сапогами с голенищем до бедра. Его поддержала австралийская актриса Николь Кидман, которая появилась в кожаной куртке-корсете люксового бренда Balenciaga на церемонии вручения премии Women In Motion Award 2025 в Каннах.

В то же время на премьере фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» американская и доминиканская актриса Зои Салдана предстала на публике в вечернем платье марки Saint Laurent и накинула на плечи байкерскую куртку. Кроме того, облегающий кожаный наряд выбрала председатель жюри Каннского фестиваля французская актриса Жюльет Бинош для светского ужина Chopard.

Ранее журналисты раскрыли истинную причину запрета откровенных нарядов на Каннском кинофестивале.