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01:02, 22 мая 2025Ценности

46-летняя Николь Шерзингер показала фигуру в бикини

46-летняя певица Николь Шерзингер показала фигуру в коралловом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @nicolescherzinger

Экс-участница группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер поделилась снимками с отдыха на островах Теркс и Кайкос. Кадры опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя исполнительница показала фигуру в коралловом бикини, позируя у океана. При этом волосы певица распустила, а от макияжа отказалась. Из аксессуаров на ней были — небольшие серьги и кольцо. На одном из кадров знаменитость была запечатлена у бассейна в солнцезащитных очках и шляпе.

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Известно, что Шерзингер оправилась в отпуск с женихом, экс-регбистом Томом Эвансом.

Ранее Шерзингер также опубликовала фото в купальнике. На одном из снимков она также позировала в тренче, надетом поверх купального костюма.

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