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06:12, 22 мая 2025Наука и техника

Аналитик назвал признаки прослушки телефона

Аналитик Новиков: Быстрая разрядка телефона может говорить о прослушке
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Быстрая разрядка телефона может говорить о том, что устройство прослушивают. Признаки слежки назвал аналитик Никита Новиков в интервью агентству «Прайм».

«Если смартфон начал перегреваться в режиме ожидания, быстро разряжаться или наблюдается рост фонового трафика, это может свидетельствовать о запуске вредоносных процессов, в том числе связанных с передачей данных на внешние серверы», — назвал признаки прослушки Новиков.

Эксперт посоветовал при наличии сомнений проверить детализацию звонков и интернет-активность в приложении сотового оператора. Таким образом можно выявить еще один признак слежки: регулярные подключения к сети при заблокированном экране.

Ранее руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов раскрыл схему мошенников по перехвату звонков и СМС.

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