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13:43, 22 мая 2025Силовые структуры

Блогерша Лерчек расплакалась в суде

В Москве суд продлил арест блогерше Лерчек и ее бывшему мужу до 26 июня
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости У блогерши Лерчек нашли новый многомиллионный долг перед налоговой
Валерия Чекалина

Валерия Чекалина. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Москве суд продлил арест блогерше Валерии Чекаленой, известной как Лерчек, и ее бывшему супругу Артему Чекалину до 26 июня. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

По данным канала, во время заседания блогерша плакала. Она обратила внимание суда на то, что домашний арест мешает ей выполнять материнские обязанности, однако, суд оставил ее и ее бывшего мужа под строгим арестом. По словам следователя, арест блогерам продлили из-за невозможности продолжить расследование по делу в установленные сроки.

Ранее сообщалось, что у блогерши нашли новый многомиллионный долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Речь идет о 28 миллионах рублей.

В конце марта суд продлил домашний арест Лерчек. Блогершу обвиняют в выводе из страны более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Она находится под домашним арестом с октября 2024 года.

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