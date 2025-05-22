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13:08, 22 мая 2025Экономика

Российские угольные компании начали «занимать до зарплаты»

«Ъ»: Российская угольная отрасль резко увеличила объемы займов на короткий срок
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Находящаяся в кризисе российская угольная отрасль в последний год резко нарастила объем короткого финансирования, необходимого для закрытия кассовых разрывов. Об этом со ссылкой на данные Ассоциации факторинговых компаний (АФК) пишет «Коммерсантъ».

Такие кредиты сравнимы с займами до зарплаты у физических лиц, поскольку позволяют быстро и под большие проценты получить деньги, необходимые для проведения обязательных платежей, чтобы не иметь связанных с задержками проблем.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин объяснил, что угольщикам не хватает ликвидности из-за низких цен, убытков, длинных цепочек поставок и сложностей с платежами — это касается и работы с новыми покупателями, и увеличения сроков для старых.

Как указывает АФК, за прошлый год факторинговый портфель угольной отрасли вырос на 32 процента, до 638,911 миллиарда рублей. Если брать весь рынок, то на угольщиков приходится 21,5 процента. Классические банковские кредиты для компаний с учетом их состояния и ключевой ставки Центробанка стали менее доступны, что и заставляет их искать деньги в другом месте.

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Ослабление кредитной нагрузки для угольной отрасли было одним из пунктов антикризисной программы Минэнерго, представленной в марте. Тем не менее в согласованный в мае президентом страны Владимиром Путиным список мер поддержки этот пункт не вошел.

Минэнерго ожидает, что долг угледобывающих компаний в 2025 году может вырасти еще на 20 процентов, до 1,5 триллиона рублей. В первом квартале совокупный убыток отрасли превысил 70 миллиардов рублей, при этом ситуация с ценами продолжает ухудшаться.

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