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16:28, 22 мая 2025Россия

Еще два БПЛА уничтожили на подлете к Москве

Собянин заявил об отражении атаки еще двух украинских БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Военные сбили ещё два украинских беспилотника, летевших на Москву», — написал градоначальник. По его словам, на места падения обломков уже прибыли специалисты экстренных служб.

Каких-либо других подробностей глава города не сообщил. Информации о пострадавших на данный момент нет.

В этот же день Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре летевших на Москву беспилотника. До этого было опубликовано видео с летевшим в сторону Москвы дроном. Его удалось снять пассажиру авиарейса.

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