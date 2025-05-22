В Польше оценили вероятность создания общеевропейской армии

Глава МИД Польши Сикорский: Европейская армия не появится никогда

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что общеевропейская армия не появится никогда. Соответствующее заявление он сделал в эфире Польского радио.

«Я предостерегаю от использования термина "европейская армия", потому что я считаю, что этого никогда не произойдет», — сказал глава польского МИД.

Сикорский уточнил, что понимает под термином «европейская армия» совокупность армий стран-членов объединения. То, что Европа создает сейчас, может называться силами быстрого реагирования, добавил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал безумной идеей создание общеевропейской армии с обязательным призывом.