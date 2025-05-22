Газ в Европе подешевел

Газ на лондонской бирже ICE подешевел до 424 долларов

Газ на торгах в четверг, 22 мая на лондонской бирже ICE подешевел. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Утром фьючерсы на топливо с поставкой в июне по индексу крупнейшего в регионе хаба TTF торговались у отметки в 425,5 доллара за тысячу кубометров (минус 0,9 процентов к цене закрытия прошлого дня). На пике стоимость газа в Европе доходила до 434,8 доллара (плюс 1,3 процента), однако позднее расценки упали до 424,4 доллара (минус 1,1 процента).

В беседе с РИА Новости портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин отметил, что ценники стабилизируются после кратковременного подорожания на фоне опасений сокращения поставок (преимущественно добыча сократилась в крупнейшей газодобывающей стране в регионе — Норвегии, где добывается две трети объемов газа в Европе).

«Объем поставок газа с этой стороны выравнивается, потому что ремонтные работы закончились. Сейчас экспорт норвежского газа составил порядка 243 миллионов кубометров в сутки. Ожидается, что в среднем он позже стабилизируется около 200 миллионов кубометров в сутки», — пояснил он.

В марте 2025-го страны Евросоюза приобрели у России газа с поставкой по трубопроводам на сумму 340 миллионов евро, что стало минимумом с 1999 года. По сравнению с февралем падение в денежном выражении достигло 42 процентов. Поставки сжиженного природного газа из России в марте сохранились на уровне 830 миллионов евро, так что совокупное месячное падение составило 17 процентов.