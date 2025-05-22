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13:31, 22 мая 2025Экономика

Грузинский банк подтвердил введение ограничений на покупки для россиян

Банк Грузии объяснил санкциями ограничение на покупки для россиян суммой в €300
Дмитрий Воронин
СюжетСанкции против России:

Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

Введение для граждан России, владеющих картами Банка Грузии (Bank of Georgia), ограничений на покупки стоимостью больше 300 евро, связано с обязательством финучреждения по выполнению международных санкций. Соответствующий комментарий пресс-службы кредитной организации приводит ТАСС.

«Банк Грузии соблюдал и соблюдает требования санкций, введенных США, Евросоюзом и Соединенным Королевством», — заявили представители одного из крупнейших коммерческих банков закавказской республики.

Таким образом подтвердились данные, о которых со ссылкой на клиентскую рассылку Bank of Georgia сообщило в четверг РБК. Отмечалось, что люксовые покупки ограничили для россиян не только в самой Грузии, но и по всему миру, а клиентам, у которых изменится резидентство, банк пообещал отмену лимита.

Власти Грузии не раз заявляли, что не намерены вводить санкции против России, указывая, что это обрушило бы экономику страны.

Ранее стало известно, что Суд Евросоюза в Люксембурге подтвердил, что введенный Брюсселем запрет на вывоз наличных евро в Россию действует в том числе в случаях, когда он осуществляется с целью оплатить этими деньгами лечение.

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