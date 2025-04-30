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13:02, 30 апреля 2025Экономика

Суд подтвердил запрет на вывоз наличных евро в Россию для одной цели

Суд ЕС заявил о запрете на вывоз в Россию наличных в евро для оплаты лечения
Дмитрий Воронин

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Суд ЕС в Люксембурге принял решение, которым подтверждается, что введенный Брюсселем запрет на вывоз наличных евро в Россию действует в том числе в случаях, когда он осуществляется с целью оплатить этими деньгами лечение. Подробности приводит ТАСС.

«Запрет на ввоз в Россию купюр евро или другой валюты стран ЕС применим и для случаев, когда эти средства предназначены для оплаты услуг здравоохранения», — цитирует агентство инстанцию.

В указанном деле речь шла о ситуации, когда в аэропорту Франкфурта у пассажирки, летящей транзитом в Россию, были изъяты 15 тысяч евро, предназначенные для оплаты стоматологических услуг и протезирования. Обратившиеся в суд власти Германии оправдали действия таможенников, мотивировав их положением ЕС о запрете ввоза наличной европейской валюты в РФ, введенного вскоре после начала спецоперации на Украине, а именно 2 марта 2022 года.

Указанным решением власти Евросоюза вывели из-под действия ограничений диппредставительства, консульства и международные организации, у которых есть иммунитет в соответствии с международным правом, а также средства для личного пользования граждан, которые направляются в Россию. Под запретом оказался в том числе вывоз валюты в коммерческих целях.

В августе 2022 года сообщалось об изъятии на хранение таможенниками Финляндии наличных евро у выезжающих в РФ россиян под предлогом того, что «санкции могут касаться любой суммы, даже если о ней не требуется подавать декларацию».

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