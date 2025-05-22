Халатное отношение к старому дереву стоило жизни ребенку и свободы чиновнику

В Кирово-Чепецке экс-чиновнику дали год за стоившую жизни ребенку халатность

В Кирово-Чепецке бывший руководитель муниципального казенного учреждения «Дорожно-эксплуатационная служба» был приговорен к году колонии за проявленную халатность. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, 26 июля 2024 года на четырехлетнего ребенка упала ветка аварийного старого дерева. Девочка получила несовместимые с жизнью травмы. Оказалось, чиновнику неоднократно сообщали об опасной ситуации, но никаких мер для спила опасного куска тополя он предпринимать не стал. Мужчину признали виновным в халатности.

Однако в судебном заседании учли характеристику его личности и реальный срок заменили принудительными работами с запретом занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на один год.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд смягчил приговор сотрудникам СИЗО-1 в Иркутске, которых признали виновными в пытках заключенного Ондара Кежика с использованием кипятильника.