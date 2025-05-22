Названы самые продаваемые наушники в мире

Canalys: Apple возглавила мировой рынок наушников со своими AirPods

Корпорация Apple лидировала на мировом рынке наушников в первом квартале 2025 года. Об этом говорится в отчете агентства Canalys.

За первые три месяца компания отгрузила на рынок 18,2 миллиона наушников AirPods и принадлежащего ей бренда Beats. Фирма из США заняла долю 23,3 процента. Для сравнения, в первом квартале 2024 года Apple получила долю 24,4 процента.

На втором месте оказалась китайская Xiaomi, которая получила долю 11,5 процента. На третьем расположилась Samsung с долей 7,1 процента. В числе самых эффективных поставщиков наушников также назвали Huawei и boAT.

В первом квартале 2025 года мировой рынок резко восстановился. Поставки выросли на 18 процентов, до 78 миллионов единиц. Особенно заметно поставки выросли в Юго-Восточной Азии, Центральной и Восточной Европе, Латинской Америке и Африке.

Аналитики Canalys заметили рост популярности устройств нового типа, имеющих конструкцию с заушными крючками и клипсами. Также производители массово увеличивают поставки на фоне введения повышенных тарифов США.

Ранее в Главном таможенном управлении КНР сообщили, что китайский экспорт в США сократился в апреле на фоне торговой войны на 21 процент. В частности, рухнули поставки устройств Apple.