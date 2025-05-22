Матвиенко рассказала, что Западу следует забыть о проекте изоляции России

Масштабное международное представительство на Невском экологическом конгрессе, Параде Победы, на Казанском форуме лишь подтверждает полную неспособность Запада осуществить свои планы по изоляции России. О них следует забыть, высказала мнение спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью «Российское газете».

«Такое представительство на площадках конгресса, в ряду других ярких событий последних дней — Парада Победы, Казанского форума, — подтверждает неспособность Запада осуществить свои планы по изоляции России», — отметила политик.

Матвиенко также выразила уверенность, что проект изоляции РФ можно считать закрытым. Сенатор призвала Запад не мешать работе над действительно важнейшими для всех вопросами.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков рассказал, что мечта Запада о международной изоляции России провалилась еще в первый год украинского конфликта. Последующие саммит БРИКС в Казани и празднование Дня Победы в Москве только подтвердили этот факт.

До этого в МИД рассказали, что Россия полноценно участвует в работе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Это также доказывает провал попыток ее международной изоляции со стороны стран Запада.

