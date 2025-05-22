Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:07, 22 мая 2025Экономика

Москвичей прогреет солнце

Синоптик Ильин: В выходные в Москве потеплеет до плюс 30 градусов
Мария Черкасова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Начиная с пятницы, 23 мая, столбики термометров в столичном регионе приблизятся к отметке плюс 30 градусов. Москвичей ждет сильный солнечный прогрев, рассказал «Вечерней Москве» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

С пятницы по воскресенье, 23–25 мая, в Москве и Подмосковье установится летняя погода с преобладанием солнца и теплого ветра. Воздух прогреется до 23–28 градусов, превысив климатическую норму на 3–5 градусов. Ожидается ветер южного направления скоростью 3–8 метров в секунду, с отдельными порывами до 7–12 метров в секунду. По ночам температура будет держаться на отметке плюс 9-14 градусов.

Материалы по теме:
Миллионы людей меняют свое питание ради будущего планеты. Какие продукты есть, чтобы не навредить природе?
Миллионы людей меняют свое питание ради будущего планеты.Какие продукты есть, чтобы не навредить природе?
19 ноября 2024
Вечная мерзлота тает. Почему это опасно не только для России, но и для людей по всему миру?
Вечная мерзлота тает.Почему это опасно не только для России, но и для людей по всему миру?
11 апреля 2025

Похолодание ждет столицу уже в начале следующей недели, но оно будет незначительным. Во вторник, 27 мая, при высокой вероятности осадков температура может опуститься до плюс 20–25 градусов. Со среды, 28 мая, снова потеплеет до плюс 24–29 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал «горячим бредом» и «чушью» сообщения о предстоящем «невероятно жарком лете». По его словам, температура на Русской равнине в среднем ожидается на 1–2 градуса теплее нормы с вероятностью небольшого дефицита осадков в 10–20 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался против «безусловного» прекращения огня на Украине. Он заявил, что и Путин якобы не намерен завершать конфликт

    Захарова предложила обвинить инопланетян

    Оправдавшего допинг редкими мутациями Устюгова окончательно лишили медалей

    Путин наградил Лаврова орденом

    Фермер нашел на своем участке 150 тонн золота

    В Москве собака решила заглянуть к бобрам и застряла

    В российском регионе владельцы автосалона получили большие сроки за обман 262 граждан

    Минобороны сообщило о десятках атаковавших Подмосковье дронах ВСУ

    Стало известно о ночной комбинированной атаке по территории Украины

    В соседней с Россией стране появятся пункты по обмену криптовалюты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости