Москвичей прогреет солнце

Синоптик Ильин: В выходные в Москве потеплеет до плюс 30 градусов

Начиная с пятницы, 23 мая, столбики термометров в столичном регионе приблизятся к отметке плюс 30 градусов. Москвичей ждет сильный солнечный прогрев, рассказал «Вечерней Москве» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

С пятницы по воскресенье, 23–25 мая, в Москве и Подмосковье установится летняя погода с преобладанием солнца и теплого ветра. Воздух прогреется до 23–28 градусов, превысив климатическую норму на 3–5 градусов. Ожидается ветер южного направления скоростью 3–8 метров в секунду, с отдельными порывами до 7–12 метров в секунду. По ночам температура будет держаться на отметке плюс 9-14 градусов.

Похолодание ждет столицу уже в начале следующей недели, но оно будет незначительным. Во вторник, 27 мая, при высокой вероятности осадков температура может опуститься до плюс 20–25 градусов. Со среды, 28 мая, снова потеплеет до плюс 24–29 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал «горячим бредом» и «чушью» сообщения о предстоящем «невероятно жарком лете». По его словам, температура на Русской равнине в среднем ожидается на 1–2 градуса теплее нормы с вероятностью небольшого дефицита осадков в 10–20 процентов.