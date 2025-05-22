В Одессе выстроилась огромная очередь в военкомат. На Украине пишут, что такое происходит по всей стране

В Одессе около военкомата образовалась большая очередь из мужчин

В городах Украины мужчины массово направились к военкоматам, выстроившись в очереди. Так, одно из крупнейших скоплений украинских мужчин было замечено в Одессе.

При этом аналогичная ситуация наблюдается по всей стране, пишут местные СМИ.

Очереди связали с оформлением отсрочки

По данным Telegram-канала «Страна.ua», который ссылается на местные паблики, причина длинных очередей связана с оформлением отсрочки. Все ограниченно пригодные должны пройти повторную военно-лечебную комиссию до 5 июня.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Источник уточнял, что предыдущий срок для этих целей истек на Украине 5 февраля, однако пройти медкомиссию в срок успели далеко не все (получить направления смогли меньше половины, а пройти комиссию — еще меньший процент), в связи с чем сроки прохождения медкомиссии были продлены до июня.

Если ограниченно пригодный до указанного числа не подтвердит свой статус, он будет считаться нарушителем правил воинского учета, уточняет «Страна.ua». «И за это предусмотрена административная ответственность», — подчеркивал член комитета Верховной Рады по вопросам обороны Федор Вениславский.

Убегавший от ТЦК украинец решил найти спасение на верхушке дерева

Вместе с тем на Украине повсеместно продолжается принудительная мобилизация.

Так, накануне в Одессе заметили мужчину, который решил спрятаться от военкомов на верхушке дерева — как сообщали очевидцы, он забрался примерно на высоту пятого этажа.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Снять украинца пытались при помощи пожарных машин. Как уточнил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сотрудникам спецслужб удалось помочь мужчине спуститься, однако после этого его сразу же задержали. Случившееся нардеп назвал позором.

Ситуации с насильственной мобилизацией, получившие огласку, в последние дни произошли также во Львове и Киеве. Так, в первом случае женщине удалось отбить своего мужа у сотрудников ТЦК (украинский аналог военкомата). В украинской столице же полицейские и работники ТЦК схватили полуголого мужчину прямо во дворе многоэтажки. Местные жители также пытались отбить горожанина, однако чем это закончилось — неизвестно.