Пелагея снова выиграла суд у бывшего мужа

Пелагея выиграла суд у экс-супруга, который запретил дочери поездки за границу

Российская певица Пелагея выиграла суд у бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина. Об этом сообщает StarHit.

Артистка обжаловала постановление суда, согласно которому их общая со спортсменом дочь Таисия не может выезжать за границу. «Наша сегодняшняя маленькая победа позволила временно снять запрет на выезд Таси, который поставил ее отец. Но, к сожалению, это еще не финал», — рассказал адвокат исполнительницы Филипп Рябченко.

По словам правозащитника, им в скором времени снова придется встретиться с бывшим мужем певицы в апелляции, «где он отстаивает из всех своих родительских прав и обязанностей только одно – ставить запрет на выезд дочери». Рябченко также указал на то, что Телегин уже почти год уклоняется от выплаты алиментов.

В декабре сообщалось, что Телегин добился судебного запрета покидать Россию их общей с Пелагеей дочери.