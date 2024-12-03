Суд запретил семилетней дочери известной певицы выезд за границу

Бывший муж певицы Пелагеи запретил их 7-летней дочери выезжать за границу

Бывший муж певицы Пелагеи, хоккеист Иван Телегин добился судебного запрета покидать Россию их общей дочери. Об этом сообщает Telegram-канал издания StarHit.

За месяц до новогодних каникул 7-летней Тасе запретили выезжать за границу. Телегин, который продолжает судиться с артисткой, добился отмены предыдущего решения суда. Адвокат сообщил, что Пелагея намерена обжаловать постановление.

«Гастрольный график Пелагеи был составлен с учетом зимних каникул дочери. Тася, конечно, очень ждала путешествий с мамой. Непонятно, почему суд поставил права отца, даже не участвующего в жизни ребенка, выше ее интересов», — заявил юрист.

Ранее стало известно, что Пелагея выиграла суд у бывшего мужа. Певица прокомментировала решение разрешить Тасе выезжать из страны.