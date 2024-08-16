Пелагея выиграла суд у Ивана Телегина, запретившего их дочери выезд из страны

Певица Пелагея выиграла суд у бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина. Теперь их 7-летней дочери Таисии можно выезжать за границу вне зависимости от желания отца. Об этом сообщило издание StarHit.

В конце мая дочь Пелагеи и Телегина не смогла улететь в Турцию с бабушкой, так как отец наложил запрет на выезд ребенка за границу. Решение Одинцовского суда не позволит хоккеисту препятствовать выезду ребенка.

«Теперь дочь Пелагеи Таисия сможет выезжать за пределы России вне зависимости от мнения отца. Вплоть до совершеннолетия», — заявил адвокат певицы Филипп Рябченко.

Также юрист сообщил, что Иван пытался оспорить решение суда, но потерпел неудачу.

Ранее стали известны подробности раздела имущества при разводе Пелагеи и Телегина.