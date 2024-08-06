Появились подробности о разделе имущества Пелагеи с бывшим мужем

Адвокат Рябченко: Пелагея оспорит решение суда о разделе дома с Телегиным

Певица Пелагея собралась оспорить решение суда о разделе имущества с бывшим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Подробности раскрыл адвокат артистки Филипп Рябченко в беседе с 5-tv.ru.

Певица подала апелляционную жалобу в Никулинский суд Москвы на решение, которое тот вынес 31 мая. При этом, по предварительным данным, исковые требования Пелагеи были удовлетворены.

«Это спор о рыночной стоимости доли дома в рамках исполнительного производства. Доля Телегина оценена неверно. Телегин добровольно не исполняет решение суда о разделе имущества. Мы обратились в суд для урегулирования этого вопроса с наименьшими потерями для всех сторон», — пояснил юрист артистки.

Пелагея вышла замуж за Телегина в 2016 году. Через год у пары родилась дочь Таисия. О расставании пары стало известно 26 декабря 2019 года. Официально их брак был расторгнут в декабре 2020 года. В августе 2023 года Пелагея выиграла суд против бывшего мужа — ему не удалось отсудить у певицы квартиру и часть гонораров.