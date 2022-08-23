Певица Пелагея выиграла суд против хоккеиста Телегина по вопросу гонораров и имущества

Певица Пелагея выиграла суд против бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина. Об этом сообщает Starhit.

Заседание по вопросу раздела имущества состоялось в Московском городском суде. Ранее спортсмен подал апелляцию, в которой оспорил раздел совместно нажитого имущества. Он хотел отсудить у бывшей супруги квартиру на Нежинской улице и часть гонораров. Его адвокаты обвиняли Пелагею в том, что она прятала заработанные суммы и не тратила их на семью.

Адвокат артистки Филипп Рябченко рассказал, что суд отказал хоккеисту в этих требованиях. По его словам, у бывших супругов в совместной собственности остался один загородный дом. В дальнейшем они планируют поделить сумму от его продажи.

Пелагея вышла замуж за Телегина в 2016 году. Через год у пары родилась дочь Таисия. До этого артистка с 2010-го по 2012 год была замужем за режиссером Comedy Woman Дмитрием Ефимовичем.

О расставании пары стало известно 26 декабря 2019 года. Официально их брак был расторгнут в декабре 2020 года.