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Певица Пелагея выиграла суд против бывшего мужа

Певица Пелагея выиграла суд против хоккеиста Телегина по вопросу гонораров и имущества
Пелагея

Пелагея. Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

Певица Пелагея выиграла суд против бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина. Об этом сообщает Starhit.

Заседание по вопросу раздела имущества состоялось в Московском городском суде. Ранее спортсмен подал апелляцию, в которой оспорил раздел совместно нажитого имущества. Он хотел отсудить у бывшей супруги квартиру на Нежинской улице и часть гонораров. Его адвокаты обвиняли Пелагею в том, что она прятала заработанные суммы и не тратила их на семью.

Адвокат артистки Филипп Рябченко рассказал, что суд отказал хоккеисту в этих требованиях. По его словам, у бывших супругов в совместной собственности остался один загородный дом. В дальнейшем они планируют поделить сумму от его продажи.

Пелагея вышла замуж за Телегина в 2016 году. Через год у пары родилась дочь Таисия. До этого артистка с 2010-го по 2012 год была замужем за режиссером Comedy Woman Дмитрием Ефимовичем.

О расставании пары стало известно 26 декабря 2019 года. Официально их брак был расторгнут в декабре 2020 года.

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Евгений Шульгин
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